Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR AYDOĞDU

Uğur Aydoğdu

Halkın Kurtuluş Partisi
Uğur Aydoğdu
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı