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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BESİME GİLGİLER

Besime Gilgiler

Halkın Kurtuluş Partisi
Besime Gilgiler
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı