Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SONGÜL KAYA

Songül Kaya

Halkın Kurtuluş Partisi
Songül Kaya
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Bilecik
Kaynak: Anadolu Ajansı