Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EREN GENÇER

Eren Gençer

Halkın Kurtuluş Partisi
Eren Gençer
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı