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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEZER FERAH

Sezer Ferah

Halkın Kurtuluş Partisi
Sezer Ferah
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı