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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FUAT AR

Fuat Ar

Halkın Kurtuluş Partisi
Fuat Ar
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı