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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLARA AYAS

Dilara Ayas

Halkın Kurtuluş Partisi
Dilara Ayas
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı