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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZLER ÇAKIR

Özler Çakır

Halkın Kurtuluş Partisi
Özler Çakır
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı