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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEREN YAĞMUR TÖRÜN

Ceren Yağmur Törün

Halkın Kurtuluş Partisi
Ceren Yağmur Törün
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Kırşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı