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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZMİYE PALA

Nazmiye Pala

Halkın Kurtuluş Partisi
Nazmiye Pala
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı