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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZLEM AS KOÇBAŞ

Özlem As Koçbaş

Halkın Kurtuluş Partisi
Özlem As Koçbaş
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı