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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERDAL YILDIZ

Erdal Yıldız

Halkın Kurtuluş Partisi
Erdal Yıldız
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı