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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEVGİ HAZIR

Sevgi Hazır

Türkiye İşçi Partisi
Sevgi Hazır
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı