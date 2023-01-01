BURSA MİLLETVEKİLLERİ / 2 / 10

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Mahmut Hakan Koçak
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
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Helin İlcek
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
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Erhan İmralı
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
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Selahaddin Habib Göbelez
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
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Timur Torgay
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
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Eylem Gün Güneş
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
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Suat Şenocak
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
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Buse Nur Çoban
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
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Adil Murat Demirhan
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
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Refayi Refayioğlu
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge