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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYFER GÖL

Ayfer Göl

Türkiye İşçi Partisi
Ayfer Göl
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı