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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI REYHAN ÇALIŞKAN

Reyhan Çalışkan

Türkiye İşçi Partisi
Reyhan Çalışkan
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı