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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NESLİHAN ÖZAL

Neslihan Özal

Türkiye İşçi Partisi
Neslihan Özal
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı