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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BORAN TAKAK

Boran Takak

Türkiye İşçi Partisi
Boran Takak
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı