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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZÜM HANCI

Özüm Hancı

Türkiye İşçi Partisi
Özüm Hancı
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı