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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZLEM DEMİR

Özlem Demir

Türkiye İşçi Partisi
Özlem Demir
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı