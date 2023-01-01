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Hakan Güneş
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
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Ebru Çerçi
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
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Bülent Ufuk Ateş
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
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Gençer Baykul
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
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Şilan Ekinci
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
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Uğurcan Esiroğlu
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
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Ayşe Sibel Levent
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
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Ali Hakan Çetin
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
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Tenzile Yadigar Ak
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
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Oğuz Özcanlı
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
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Olcay Yılmaz Uluğ
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
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Kamuran Günay
Türkiye İşçi Partisi
Mersin
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Deniz Arslan
Türkiye İşçi Partisi
Mersin