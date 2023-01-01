Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLÇİN AKSU DENİZHAN

Gülçin Aksu Denizhan

Türkiye İşçi Partisi
Gülçin Aksu Denizhan
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı