Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAĞMUR AKIN

Yağmur Akın

Türkiye İşçi Partisi
Yağmur Akın
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı