Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA

Bilge Seçkin Çetinkaya

Türkiye İşçi Partisi
Bilge Seçkin Çetinkaya
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı