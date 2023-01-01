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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEKİR ZAFER

Bekir Zafer

Türkiye İşçi Partisi
Bekir Zafer
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı