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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAHADIR CEYHANLI

Bahadır Ceyhanlı

İyi Parti
Bahadır Ceyhanlı
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı