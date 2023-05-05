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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ

Erdinç Antepüzümü

İyi Parti
Erdinç Antepüzümü
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

28. Dönem İYİ Parti Adana Milletvekili Adayı

Kaynak: Anadolu Ajansı