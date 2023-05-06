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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZKAN KOÇİNTAR

Özkan Koçintar

İyi Parti
Özkan Koçintar
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Ağrı
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

28. Dönem Ağrı İYİ Parti Milletvekili Adayı

Kaynak: Anadolu Ajansı