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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NACİYE AKKUŞ TÜRK

Naciye Akkuş Türk

İyi Parti
Naciye Akkuş Türk
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Aksaray
  • MESLEĞİ : ECZACI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem milletvekili seçimi Aksaray 3.sıradan adaydır.

Kaynak: Anadolu Ajansı