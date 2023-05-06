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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET KİP

Mehmet Kip

İyi Parti
Mehmet Kip
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Amasya
  • MESLEĞİ : E. ASKER
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1966
ÖZGEÇMİŞİ

Mehmet Kip 1966 yılında Amasya'da doğdu. 3 çocuk babası.

Kaynak: Anadolu Ajansı