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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN IŞIK

Hüseyin Işık

İyi Parti
Hüseyin Işık
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Artvin
  • MESLEĞİ : AKADEMİSYEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Artvin 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı