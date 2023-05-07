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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZLEM URAL

Özlem Ural

İyi Parti
Özlem Ural
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Balıkesir
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1976
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti, Balıkesir 2. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı