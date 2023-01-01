Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET ARPA

Ahmet Arpa

İyi Parti
Ahmet Arpa
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Bingöl
  • MESLEĞİ : EMEKLİ
  • EĞİTİM DURUMU : İLK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Bingöl 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı