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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYSEL KIRALİ

Aysel Kırali

İyi Parti
Aysel Kırali
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : MÜHENDİS
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

1964 Trabzon doğumlu Aysel Kırali 1986 İTÜ, Jeofizik Mühendislik' ten mezun oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı