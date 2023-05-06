Burak Akburak

ÖZGEÇMİŞİ

1977 yılında doğdu. Aslen Giresunlu olan Akburak orta ve lise öğrenimini Ortadoğu Kolejinde tamamladı. Kocaeli üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü bitirdikten sonra 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi’nin ilk öğrenci birliğinin oluşmasında aktif rol aldı.O dönemde İşletme Kulübü’nün kurulmasına öncülük etti. İş hayatına, Koç Holding şirketlerinden Opet Petrolcülük A.Ş’ nin Yatırımlar Koordinatörü olarak devam etmekte olan Akburak Koç Holding’de iş hayatına başlayan ilk Yeditepe Üniversitesi mezunudur. Ortadoğu Koleji mezunlar derneği üyeliği ve Giresunspor Kulübü kongre üyelikleri devam etmektedir.