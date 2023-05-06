ÖZGEÇMİŞİ

1967 yılında Erzincan Refahiye ilçesinde doğan ; Evli ve 3 çocuk babası olan Çolak Eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 1982 – 1999 yılları arasında almış olduğu Uzakdoğu savunma sporu; olan Karate Eğitimini tamamlayarak, daha sonra kendi spor eğitim okulunu kurmuş, 2009 yılında MHP Maltepe ilçe yönetiminde Başkan Yrd. ve Teşkilat başkanı olarak aktif görev alan Dursun ÇOLAK 2010 – 2011 yıllarında MHP Genel başkanımızın onayı ile atama yapılarak MHP Maltepe ilçe başkanı olmuştur. İlçe başkanı olarak, oluşturmuş olduğu yönetim kadrosu ile ülkücüleri ve ülkücü hareketini temsil etmiş. 2011 yılı 24. Dönem Milletvekilliği seçimleri için görevinden istifa ederek ÇOLAK İstanbul 1.Bölge Milletvekili aday adayı olmuştur. 28. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır.