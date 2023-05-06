Mehmet Selim Ensarioğlu

ÖZGEÇMİŞİ

Mehmet Salim Ensarioğlu,1955 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde doğdu. Abdurrazzak Bey ile Zekiye Hanımın oğludur. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı. Meclis kayıtlarında Mehmet Selim olarak da geçmektedir. İlk ve orta öğrenimini (lise) bitirdikten sonra, çiftçilik ve serbest ticaretle uğraştı, inşaat müteahhitliği yaptı. Dicle İI Genel Meclis Üyeliğinde bulundu. 19- 20. ve 21. Dönemlerde Doğru Yol Partisi (DYP) listesinden Diyarbakır Milletvekili; Prof. Tansu Çiller liderliğinde kurulan 51 ve 52. hükümetlerde ve Prof. Necmettin Erbakan liderliğinde kurulan 54. hükümetlerde Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 20 Ekim 1991'de başlayan milletvekilliği 3 Kasım 2002'de sona erdi. Evli ve 11 çocuk babasıdır.