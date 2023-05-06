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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERSİN BEYAZ

Ersin Beyaz

İyi Parti
Ersin Beyaz
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1977
ÖZGEÇMİŞİ

Ersin Beyaz, 1977 Gümüşhane Şiran Günyüzü doğumlu olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı