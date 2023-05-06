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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEDAT KILINÇ

Sedat Kılınç

İyi Parti
Sedat Kılınç
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kayseri
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Sedat Kılınç İYİ PARTİ Kayseri 9. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı