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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERAP DURMUŞ

Serap Durmuş

İyi Parti
Serap Durmuş
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kayseri
  • MESLEĞİ : ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Serap Durmuş İYİ PARTİ Kayseri 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı