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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELÇUK HAN

Selçuk Han

İyi Parti
Selçuk Han
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Malatya
  • MESLEĞİ : MİMAR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1964
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Malatya 4. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı