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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULLAH KARAKEÇİ

Abdullah Karakeçi

İyi Parti
Abdullah Karakeçi
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Mardin
  • MESLEĞİ : SERBEST MESLEK
  • EĞİTİM DURUMU : İLK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Mardin 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı