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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU

Gülgün Çolakoğlu

İyi Parti
Gülgün Çolakoğlu
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Muğla
  • MESLEĞİ : İŞ KADINI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Muğla 4. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı