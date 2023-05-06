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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TULGAY HASAR

Tulgay Hasar

İyi Parti
Tulgay Hasar
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Muğla
  • MESLEĞİ : EMEKLİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Muğla 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı