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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAZIM CAN ŞEN

Kazım Can Şen

İyi Parti
Kazım Can Şen
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Samsun
  • MESLEĞİ : Esnaf
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Kazım Can Şen İYİ PARTİ Samsun 9. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı