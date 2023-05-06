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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NECAT YAŞAR

Necat Yaşar

İyi Parti
Necat Yaşar
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : Esnaf
  • EĞİTİM DURUMU : İlk
ÖZGEÇMİŞİ

Necat Yaşar İYİ PARTİ Şanlıurfa 14. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı