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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULMECİT NAS

Abdulmecit Nas

İyi Parti
Abdulmecit Nas
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Siirt
  • MESLEĞİ : Diğer
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Abdulmecit Nas İYİ PARTİ Siirt 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı