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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERVET TARDUŞ

Servet Tarduş

İyi Parti
Servet Tarduş
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Siirt
  • MESLEĞİ : Diğer
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Servet Tarduş İYİ PARTİ Siirt 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı