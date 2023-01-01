Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAKİ TAŞKIRAN

Baki Taşkıran

İyi Parti
Baki Taşkıran
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Sinop
  • MESLEĞİ : ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Baki Taşkıran İYİ PARTİ Sinop 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı