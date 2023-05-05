-
Koray Günüç
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Yasin Yardımcı
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gökçe Gökçen
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Bayındır
Mehmet Bayındır
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Kamil Ergenekon
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayperi Köseoğlu
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İbrahim Ethem Canıdar
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Batuhan Bursalı
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fatma Yıldırım Ölmezcan
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hakan İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Levent Aras
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özler Çakır
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gülperi Putgül Köybaşı
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Tamer Osmanağaoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Eyyüp Kadir İnan
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rafet Kaya
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Ali Sönmez
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İrfan Değirmenci
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüsmen Kırkpınar
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Nuriye Kadan
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mercan Ünver
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Galip Güçlü
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Asuman Ali Güven
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Abdurrahman Karaman
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İbrahim Akın
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Ömrüye Elibol
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Melek Dıngaz Yaralı
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Zeliha Gürel
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ramazan Üzün
Ramazan Üzün
İzmir 2. Bölge
-
Nurşah Turan
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Cüneyt Erdoğan
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Süleyman Bulduk
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Levent Uğur Asker
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ülfiye Uludağ
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Levent Çelik
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Taşcı
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Abdulkadir Bektaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ergün Boyacıoğlu
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fehmi Alpay Özalan
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Kani
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yiğit Karakış
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Sevim Yoleri
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Serhan Bolluk
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Canan Kebenç Özkan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Hacı Mehmet Solmaz
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mahir Bakan
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ümit Gökdan
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Emirhan Kılıç
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rahmi Aşkın Türeli
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sinan Gündoğdu
Sinan Gündoğdu
İzmir 2. Bölge
-
Umut Özyurt
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Servet Keleş
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Emre Kocakurt
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Şener Gezginci
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sertaş Arslan
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Canberk Baltacı
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Süleyman Özcan Erdikler
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Muzaffer Çolak
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rahmi Rençber
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsmail Obuz
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ceyda Bölünmez Çankırı
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nuri Kaya
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sait Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Eser Atak
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Arzu Yıldırım
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Meltem Ayvalı
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Dalyan
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Ercan Çetinyılmaz
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Tuğçe Semercioğlu
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özbek Taşdemir
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mevlüt Ülgen
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Ertuğrul Topçu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gökhan Adalar
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mahir Polat
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Durmuş Aydınlıkol
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Kenan Kahraman
Kenan Kahraman
İzmir 2. Bölge
-
Sergen Bedel
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Zarife Uygun
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gülseren Ergüner
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Kadir Demirtaş
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gökhan Yıldırım
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Atilla Işık
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Fakioğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gizem Yeşildağ
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayşegül Ekşi
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Çağrı Gökşen
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yaşar Kırkpınar
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Adalet Kul
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Tamer Cücü
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Gonca Yıldız
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Cem Gözüaçık
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Nilay Özçetin
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sevgi Ersan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Ali Hakan Külahcıoğlu
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mevhibe Bodur Koloğlu
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ceylan Büyükkaray
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Nurcan Şanlı
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Salih Uzun
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Halis Cenk Dolu
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Bilal Yılmaz
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yıldız Niğdeli
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yavuz Aksu
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Tayfun Ölmezcan
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Faruk İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Selami Ediz Erdoğdu
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fahri Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Cenk Kavut
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Recep Akan
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Kerem Ali Sürekli
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sefa Pişkin
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özlem Avcı
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Dincer Işıktaş
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Cem Zeren
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Haydar Sütçü
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Ekber Öztürk
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Levent Ören
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Reşat Saymaz
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasip Erkan Gökber
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Büşra Özdemir
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hayri Vurmaz
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Deniz Yücel
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Alper Kobal
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasret İlğen
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Aylin Turan
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Emine Bayrakdar
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Müşerref Canıdar
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Abdullah Apaydın
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ersel Aldabak
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fatma Olkun
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Çağatay Taşcı
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Eyüp Erim Ergören
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Veysel Karataş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rana Gizem Zor
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Muhammet Doğan
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Aydın Tepe
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Müjde Harput Apak
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Yusuf Tipi
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Dilara Özkurt
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Levent Özciğer
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yusuf Şimşek
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Merve Duman
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Onbaşıoğlu
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Melek Öztürkan
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Bilici
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Çağrı Altınışık
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Emine Öztürk
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Kamil Saygı
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Berk Aksu
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Doğan Çeliktel
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Elif İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Murat Cankaragöz
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayça Oral
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Cem Gönenç
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Çetin Altın
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Dilek Yıldız
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yunus Emre Özgün
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Salih Dindarik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Aykut Yüksel
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mümin Yalçınkaya
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Samet Kunt
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Savaş Gemicioğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Anıl Şık
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Ömer Berk Gönençer
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Murat Avcıoğlu
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Önder Aktaş
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Hayati Atmaca
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gökhan Erçömlekçi
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Hacer Foggo
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Serpil Yakan
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Evin Elalmış
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Faruk Aydoğmuş
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fırtına Temel
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayşe Fidan
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Kazım Bozkurt
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Onur Çeliktaş
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Semra Dalıcı
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gülseren Çetin
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İhsan Gürkan Taşkın
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rahmi Ataman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsmail Hancı
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Deniz Kondil
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yeliz Çulha
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Oktay Terzi
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Özer Aydoğdu
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Hasan Atilla Türköz
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ramazan İdin
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Nazif Tunahan Şen
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Alev Günyar
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Aydoğdu
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Esin Doğan Metin
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Zeki Önal
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Şükrü Çoban
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özgür Özen
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Arda Savaşcıoğulları
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ömer Faruk Yıldız
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ercan Dilekçi
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüsnü Yalçın
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Oya Tolunay
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nurcan Taban
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Deha İmal
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Can Çelik
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsmail Yassıkaya
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mevluda Sena Yazıbağlı Selanik
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mesut Çalışkan
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Menşure Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Halil Azamet Yazıcı
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Burak Kurt
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasan Hüseyin Levent
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Aysel Önen Turan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Abdurrahman Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Begüm Meriç
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Altan İnanç
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Saadet Denizay Çakrak
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Serkan Yıkılmaz
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Evgin Edik
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ercan Mutlu
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Recep Çiftdal
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rıza Yiğitoğlu
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Faruk Demir
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayşegül Adıgüzel
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Müge Aras
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yiğit Fikri Atalı
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Asker Ali Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Tayfun Cebeci
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gülşen Gezici
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Haydar Öztürk
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Miran Bacgeroğlu
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Berke Yeni
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Nazlı Gülçin Gedleç
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Baittin Erbey
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Önder Birol Bıyık
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Reşide Yavaş
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gürsel Dinktepe
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nurten Tuna
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Recep Burgucu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Emine Helil İnay Kınay
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yağız Metin
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Muhammed Karademir
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gülseren Uyaner Bulduk
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İskender Gümüş
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Döne Akman
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yiğithan Koyuncu
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Aziz Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hatun Özen
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasan Sekin
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Halil Polat
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayhan Kendir
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nazım Yarar
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Güzel Öztürk
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Nuri Deniz
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Nurten Kurnaz
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Adem Ferhan Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Ozan Sürer
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mert Dikmen
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rahmi Özbak
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İrfan Altan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Bekir Sönmez
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yunus Özbek
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Ayten Gülsever
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Alparslan Turan
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Kardelen Bilgin
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Abdullah Dağ
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Metin Gözkaya
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasan Özkan
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fatmagül Aslan
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Metin Aygören
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hediye Karagedik
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Şule Aras
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Erhan Elibol
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Beytullah Bayat
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Veysel Güldoğan
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Oya Oybir Midillili
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nazlı Buket Karasu
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Deniz Yürür
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mert Torun
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Betül Kaya
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Serkan Çiftçi
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Hakan Çenber
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Furkan Aslan
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsmail Büyükkaray
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Yavuz Tac
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nurşen Balcı
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özgül Güldiken
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Oğuz
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nedim Yurtseven
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehtap Kara
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Emrullah Çevik
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Enver Arar
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Recep Kurnaz
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Neşet Pehlivan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Çintaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Güven Demirağ
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Urbaş
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Beyza Yaman
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Halis Köse
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Karaçay
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Akanoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Mert Can
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Görkem Süren
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasan Göl
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsmail Doğan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Gazi Emre
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Bekir Özgen
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Burak Kotan
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Turhan Güraksın
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gülsaat Çevre
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Zehra Karakülah
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Dilek Kocakurt
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Selma Ünal
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Berat Doğan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Leyla Tunalı
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Aslıhan Tahmaz
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Mert Dolğaç
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Recep Akşit
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yasin Demirel
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
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Melisa Aydınlı
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
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Mehmet Emin Cantürk
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
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Naci Çetin
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Selin Asya Arslan
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
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Mehmet İzgi
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
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Erol Çırak
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Muammer Sarıbaş
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
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Taha Karaçelik
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge